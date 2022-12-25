"Мы готовы договариваться": путін заявив про готовність шукати компроміси [ Редагувати ]
росія не відмовляється від переговорів щодо України та готова домовлятися з усіма учасниками. Про це заявив президент рф володимир путін в інтерв'ю телеканалу "Россия-1".
Відповідаючи на запитання журналіста про те, хто і що має зробити для того, щоб відступити від нинішньої небезпечної межі у фактичному протистоянні потенціалів Москви та НАТО, путін сказав:
Я не считаю, что она (межа - ред.) уж такая опасная, я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. "И другого выбора, кроме как защиты наших граждан, у нас просто нет.
За словами путіна, росія готова домовлятися з усіма учасниками про "прийнятні розв'язки конфлікту в Україні".
Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело - не мы же отказываемся от переговоров, а они.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг 16 грудня заявив, що війна може закінчитися за столом переговорів. На його думку, їх прискорять постачання зброї Києву - доки президент рф володимир путін "не зрозуміє, що він не може перемогти на полі бою".
Білий дім також заявляв, що час для переговорів ще не настав, тож Києву необхідно отримати до цього "найкращі позиції".
Нагадаємо, у кремлі відкидають умову про виведення військ з України для початку переговорів.
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