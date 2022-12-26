У селищі Лужани, що на Буковині, відкрили соціальне кафе, де працює молодь з інвалідністю. Відвідувачів приваблюють цінами та особливою увагою. Працівникам кав'ярні робота допомагає соціалізуватися, а клієнти можуть тут знайти друзів. Продовжить Ольга Лучек.

Зі щирою усмішкою та неймовірним теплом нас зустрічає Саманта. Їй - 25. У соціальній кав'ярні дівчина працює адміністратором. Це не єдине її місце роботи, вона ще й оператор у відділенні пошти. Також дівчина малює картини та вишиває бісером. Намагається повністю реалізувати себе - попри недугу.

Саманта, працівниця соціального кафе:

Роблю каву, у нас є різні смаколики, булочки з різними начинками, є пироги, чай, кава, американо з молоком, або еспресо. Сім'ї приходять різні, хтось заходить аби просто взяти каву з собою, або щось перекусити, всі хвалять, кажуть, що дуже добра кава.

Дарина і Христина, переселенки з Миколаєва, прийшли випити гаряче какао. За чашкою улюбленого напою, діляться з нами найзаповітнішими мріями.

Христина і Дарина, переселенки з Миколаєва:

Прийти додому в Миколаїв, після школи, після п'яти уроків, в коридор кинути свій портфель та як з розгону бахнутися на своє ліжко і зробить от так ось зірочку. Як говориться у гостях добре, але вдома краще.

Ціни у кав'ярні ставлять не високі. До прикладу, кава та тістечко коштують тут 30 гривень. Молоді люди, котрі працюють в закладі, хоч і мають особливі потреби, проте відвідувачі про це і не здогадуються.

Саманта, працівниця соціального кафе:

Дуже важливо відчувати себе такою як усі, не відрізнятися від інших, чимось допомагати, бути важливою для людей. Це саме головне напевно бути важливою і комусь потрібною.

Віталій теж працює у соціальному кафе. Він навчається на факультеті іноземних умов, більшість часу проводить за роботою тут.

Віталій, працівник соціального кафе:

Дуже важливо, щоб кожен українець свідомий міг допомогти тим, чим він може допомогти, бути корисним армії і країні, зараз ми возз'єдналися і показали свою єдність - це дуже важливо для України та для майбутнього.

Анастасія, працівниця соціального кафе:

Соціалізація для всіх людей є важливою, а для нас тим більше.

Людмила Крестянікова, директорка комунальної установи комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю:

Тільки увага суспільства допомагає кожній людині повірити у себе. В одній будівлі є така комунікація, де діти можуть і спілкуватися, і займатися, і веселитися, і попити каву і чай.

А щоб різдвяні свята та новорічні свята принесли кожному промінчик світла та надії, працівники кафе готують подарунки для відвідувачів.

Людмила Крестянікова, директорка комунальної установи комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю:

Прикрашаємо свічечку і хочемо кожній людині подарувати світло, адже світло - це є добро, це є щастя, це є радість.

Долучилася до майстер-класу і я. Декілька хвилин і - свічка готова.