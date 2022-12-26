Німеччина офіційно визнала завершення пандемії COVID-19 у країні [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
У Німеччині офіційно визнали завершення пандемії COVID-19 і спрогнозували, що першу хвилю зимових захворювань мешканці країни мають пережити цілком впевнено.
Про це повідомляє німецьке видання Tagesspiegel.
Як зазначив керівник відділу вірусології берлінської клініки "Шаріте" Крістіан Дроссен в інтерв'ю виданню, він вважає, що пандемія COVID-19 уже добігла кінця.
"За моєю оцінкою, цієї зими ми переживаємо першу ендемічну хвилю коронавірусу. Це означає, що пандемія закінчилася", - вважає вірусолог, який входить до ради з питань коронавірусу при федеральному уряді Німеччини.
На його думку, по завершенні зими імунітет до COVID-19 у населення буде настільки поширеним і стійким, що вірус навряд чи зможе масово розповсюджуватись улітку.
Коментуючи ситуацію в Китаї, де наразі масово поширюється коронавірус після відмови від політики "нульової толерантності" до COVID-19, Дростен зазначив, що ключовою помилкою в Китаї було те, що не було обізнаності про вакцинацію серед населення, особливо серед людей похилого віку.
"Кампанія з вакцинації у Німеччині та Європі загалом стала вирішальним кроком у боротьбі з пандемією. Крім того, абсолютно виправданими є обмеження, що були запроваджені через поширення COVID-19", - запевнив Дростен.
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