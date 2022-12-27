"Нова пошта" підвищує ціни [ Редагувати ]
Компанія "Нова пошта" суттєво підняла тарифи на доставку з 1 січня 2023 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.
За даними прес-служби, вартість доставки у відділення та поштомат відтепер буде розраховуватися однаково.
Посилки між відділеннями та поштоматами по місту:
- до 2 кг - 50 грн (зараз 40 гривень)
- до 10 кг - 80 грн (зараз 60 гривень)
- до 30 кг - 120 грн (зараз 80 гривень)
Посилка між відділеннями та поштоматами по Україні:
- до 2 кг - 70 грн (зараз 60 гривень)
- до 10 кг - 100 грн (зараз 80 гривень)
- до 30 кг - 140 грн (зараз 120 гривень)
Доплата за доставку/забір кур’єром:
- для відправлень до 30 кг +35 грн до тарифу.
- за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг +100 грн до тарифу.
Тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме 55 гривень.
Також компанія скасувала плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні і тепер вона буде безкоштовною. Раніше це коштувало 20 гривень.
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