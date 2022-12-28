Так званий "мирний план" щодо України неможливий, оскільки Київ не враховує "поточні реалії". Про це заявив на брифінгу речник путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, завершити війну дипломатичним шляхом не вдасться, якщо Україна не визнає за росією окуповані "нові регіони".

Опять же, не может существовать никакой "мирный план" Украины, который не учитывает сегодняшних реалий - с российской территорией, с вхождением в состав России четырех новых регионов. Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным.

Нагадаємо, наприкінці вересня росія оголосила про "приєднання" так званих "днр" і "лнр" (Донецька та Луганська області - ред.), а також Херсонської та Запорізької областей внаслідок бутафорських "референдумів" під дулами автоматів. Російські війська не контролюють місто Запоріжжя, а у листопаді втікли з Херсона.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 16 грудня заявив, що війна може закінчитися за столом переговорів. На його думку, їх прискорять постачання зброї Києву - доки президент рф володимир путін "не зрозуміє, що він не може перемогти на полі бою".

Білий дім також заявляв, що час для переговорів ще не настав, тож Києву необхідно отримати до цього "найкращі позиції". У кремлі вперто відкидають умову про виведення військ з України для початку переговорів.