Метрополітен Києва у новорічну ніч у режимі перевезень працюватиме до 22:00. Про це повідомляє КМДА.

Метрополітен у режимі перевезень працює до 22:00, наземний громадський транспорт - до 22:30.

Детальна інформація про закриття кожної станції - за посиланням.

Столична влада закликала киян і гостей міста 31 грудня планувати повернення додому заздалегідь, враховуючи обмеження та вимоги воєнного стану.

Незважаючи на свято, комендантська година у новорічну ніч триватиме з 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.

Поліція застерігає українців від використання феєрверків, петард та іншої піротехніки у Новий рік. Під час воєнного часу це суворо заборонено.

Раніше "Подробиці" писали про прогноз погоди у Києві на Новий рік.