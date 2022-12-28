Як працюватиме метро Києва у новорічну ніч [ Редагувати ]
Метрополітен Києва у новорічну ніч у режимі перевезень працюватиме до 22:00. Про це повідомляє КМДА.
Метрополітен у режимі перевезень працює до 22:00, наземний громадський транспорт - до 22:30.
Детальна інформація про закриття кожної станції - за посиланням.
Столична влада закликала киян і гостей міста 31 грудня планувати повернення додому заздалегідь, враховуючи обмеження та вимоги воєнного стану.
Незважаючи на свято, комендантська година у новорічну ніч триватиме з 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.
Поліція застерігає українців від використання феєрверків, петард та іншої піротехніки у Новий рік. Під час воєнного часу це суворо заборонено.
Раніше "Подробиці" писали про прогноз погоди у Києві на Новий рік.
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