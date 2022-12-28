У липні Франція оголосила - створює спеціальний фонд для закупівлі зброї для України

Про те, що Франція - наш партнер, немає жодних сумнівів. Яку саме допомогу нам надає ця країна. Як змінювалася риторика Парижа за 10 місяців великої війни? І за що критикували французького президента. Анна Басова - проаналузвала.

У сценарій повномасштабного вторгнення Франція не вірила до останнього - і обмежувалися традиційними дипломатичними формулюваннями. Як в ООН:

Ніколя де Рів'єр, посол Франції в ООН:

Ми дуже стурбовані ситуацією навколо України. Франція закликає всіх повернутися за стіл переговорів.

…або під час головування у Раді ЄС.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Мій пріоритет зараз - в українському питанні та діалозі з Росією - це деескалація та пошук політичних умов для виходу з кризи.

Із цим посилом французький президент літав до москви, менш як за три тижні до початку повномасштабної війни. Тоді ж світ уперше побачив так звану фішку путіна - шестиметровий білий стіл, декорований сусальним золотом.

З москви Макрон полетів у тоді ще мирний Київ.

Еммануель Макрон, президент Франції:

У нас є набір конкретних рішень, які дозволять просуватися до бажаної мети. Я обговорив їх із паном путіним, а заразом - і з європейськими колегами.

Та коли 24-го лютого російські танки прорвали кордони, а українські міста здригнулися від ракетних ударів, риторика різко змінилася.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Ця ніч - поворотний пункт в історії Європи та Франції зокрема. Наслідки будуть довготривалими і тяжкими. Йдеться не лише про Україну, а про геополітичну обстановку на цілому континенті.

Того ж дня на екстрені засідання зібралися ледь не всі уряди й міжнародні організації - зокрема, й французька Рада Безпеки.

Сам Макрон відеозв'язком долучився до колег у Великій сімці. У ці ж хвилини синьо-жовтні прапори замайоріли над будівлями Парижа, Бордо, Марселя та інших великих французьких міст.

А будівлю російського консульства в Страсбурзі небайдужі розмалювали свастиками. Стала синьо-жовтою й Ейфелева вежа.

Однією з перших Франція посилила санкції проти москви - заморозила активи російських олігархів і конфіскувала яхту Ігоря Сєчіна, очільника "Роснафти".

У цей же час французькі аеропорти один за одним приймали українських біженців. Утім, допомагати на полі бою Париж не квапився.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Ми не воюємо з росією. Її народ у тому числі пожертвував багато чим у Другу світову війну та врятував Європу від прірви. Саме тому я вирішив залишатися у постійному контакті не лише з президентом Зеленським, а й з путіним - і допоки можу, намагатимуся його переконати.

Та за 10-ть місяців війни розмови - не принесли результату. Натомість свої політичні бали президент Франції заробив, щоб переобратися на другий термін. За перебігом голосування Україна стежила пильно. Бо ж від того, хто стане біля керма, залежала подальша підтримка у війні.

Габріель Атталь, речник уряду Франції:

Франція виділить гроші для розслідування масових убивств, скоєних росіянами в Бучі. Ми також пропонуємо надіслати власну технічну групу, суддів і жандармів, які допоможуть виявляти й документувати злочини проти цивільного населення.

Чи стала різанина в Бучі пусковим механізмом для французького політикуму, невідомо. Та саме у квітні в Парижі заговорили про "Цезарів" - самохідні артилерійські установки.

А далі почався дипломатичний десант. Наприкінці травня - до Києва прибула міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна. Та на власні очі побачила злочини росіян на Київщині.

А за два тижні до Києва прибув уже сам Еммануель Макрон - разом із колегами з Німеччини, Італії та Румунії. І заявив - збільшить поставки "Цезарів".

Гліб, командир артилерійської частини:

Наші старі системи, вони стаціонарні, можна так сказати, це причепна артилерія, в полі поставив. "Цезар" - це дуже маневрена техніка, дуже мобільна.

У липні Франція оголосила - створює спеціальний фонд для закупівлі зброї для України, ціна питання - сто мільйонів євро.

Тоді ж стає відомо - Париж посилить збройну підтримку, зокрема, доправлятиме до України БТРи. А ще - пожежні машини, карети швидкої допомоги та медобладнання.

У жовтні оборонну угоду підписали міністри оборони - Себастьян Лекорню та Олексій Резніков. За якою Франція прийме на навчання 2 тисячі українських військових. А ще - надасть ЗСУ системи протиповітряної оборони Кроталь, які ефективні, зокрема, проти дронів.

Та попри такий порядок денний Макрон спробував зробити реверанс у бік москви.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Ми повинні визначити архітектуру безпеки, в якій хотіли би опинитися завтра. Тож коли захистимо наших союзників, повинні подумати й про гарантії безпеки для росії - у той день, коли вона повернеться за стіл переговорів.

За цю заяву на президента Франції обрушився шквал критики. Та вже за 10-ть днів той скликав у Парижі глобальну конференцію на підтримку України. На якій понад 70-т країн з усього світу пообіцяли - Київ отримає більш як мільярд євро, і це лише, щоб пережити зиму.