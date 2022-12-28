Друга серія шпигунської епопеї в Берліні! Перехоплення, якими американці та британці ділилися з Німеччиною, і секретна інформація щодо ситуації в Україні. Німецькі журналісти з'ясували, які матеріали передавав росіянам заарештований напередодні розвідник-шпигун Карстен Л.

Що тепер загрожує подвійному агенту? І чи правда, що росіяни його шантажували? Тетяна Логунова розкаже.

Затриманий за шпигунство на користь росії співробітник Федеральної розвідувальної служби Німеччини, ймовірно, передавав своїм кураторам секретну інформацію щодо України. А саме аналітичні матеріали про ситуацію на фронті, розроблені на основі розвідданих Німеччини та країн-партнерів. Таку сенсаційну інформацію повідомили німецькі ЗМІ з посиланням на анонімні джерела в спецслужбах. Офіційних коментарів з цього приводу поки немає. Представники служби зовнішньої розвідки та прокуратури інформацію не підтверджують, але й не спростовують.

Арешт подвійного агента - вже кілька днів топ-новина у політичному Берліні. У справі з'являються нові, вражаючі деталі. Журналісти з'ясували, що Карстен Л., якого завербували росіяни, був нерядовим співробітником Федеральної розвідувальної служби. Він обіймав керівну посаду - очолював підрозділ технічної зовнішньої розвідки. Відділ, який щодня отримує десятки тисяч перехоплень і займається їх аналізом. "Кріт" мав доступ до надсекретних повідомлень німецьких, американських та британських розвідників. І не виключено, що передавав цю інформацію росіянам.

Вольфганг Кубікі, віце-президент Бундестагу, в інтерв'ю виданню Handelsbaltt:

Це не перший викритий російський шпигун у Європі, але, якщо інформація з Федеральної розвідувальної служби справді потрапляла до Росії, це надзвичайно ускладнить роботу з нашими партнерами.

На те, що попалася "велика риба", натякнув міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.

Якщо підозра підтвердиться, по російському шпигунству буде завдано серйозного удару. Це показує, наскільки пильними ми повинні бути.

Співробітника Федерального служби зовнішньої розвідки, який працював на кремль, затримали 21 грудня. Нині він під вартою, йому висунули підозру в державній зраді. Якщо суд визнає чоловіка винним, він проведе за ґратами багато років. До речі, не виключено, що росіяни могли шантажувати агента. Наразі цю версію перевіряє слідство.

Скільки російських агентів можуть працювати в спецслужбах або інших державних структурах Німеччини, сказати важко. Однак відомо, що після повномасштабного нападу росії на Україну, у низці міністерств були проведені внутрішні перевірки. І деяких співробітників запідозрили у занадто активному лобіюванні інтересів кремля. Утім, далі підозр справа не пішла.