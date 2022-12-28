Курси щедрівок! У Кропивницькому вимушена переселенка зі Слов'янська організувала безкоштовні музичні заняття для містян. До новорічних свят наразі там розспівують щедрівки та колядки.

На співоче коло запрошують доєднуватися усіх охочих без жодних обмежень. Головне - бажання співати українських традиційних пісень.

Так кропивничани навчаються співати українських пісень на безкоштовних співочих курсах. Нині в репертуарі - колядки та щедрівки.

Марічка Тимченко, жителька Кропивницького:

По-перше, це дуже цікаво, це українська культура і навіть ми співаємо не стандартні, а з різних там регіонів, там Чернігівщина, Наддніпрянщина і я справді цих щедрівок раніше не чула і мені дуже приємно, що ми їх відтворюємо і підтримуємо збереження цих традицій. Було би класно потім навчитися добре і піти подарувати заспівати це людям.

Тимофій Корчинський, житель Кропивницького:

Зазвичай я не щедрую, не співаю, але ось так для себе постійно щось наспівую, там щось роблю, просто нудьгую і співаю.

До співочого кола може доєднатися будь-хто, без жодних обмежень, головне - бажання.

Олена Ніколаєва, жителька Кропивницького:

Мене просто покликала подруга, ми такі: ну, куди йти, спів працює, о підемо на спів. Так, я геть погано співаю, це було чутно, але не виганяють і можна вчитися з нуля співу і вокалу.

Співати кропивничан тут навчає концертмейстерка зі Слов'янська. Рідне місто їй довелось покинути ще у березні через російську агресію. Сумує за ним і улюбленою роботою: раніше викладала музичні предмети дітям у школі мистецтв. У Кропивницькому ж вирішила: не сидіти без діла.

Марина Кашлакова, переселенка зі Слов'янська:

Якщо людина сьогодні заспівала та вивчила шість щедрівок та колядок, вона може зібрати таке ж саме коло, бо вона знає, що це не важко і зсапівати оцю годинку - дві, чому б і ні, підняти свій дух, наповнитися енергією. Ось це головна мета: надихнути, дати крила і щоб воно летіло дальше.

Через вимкнення електроенергії на співочому колі не засмучуються. Замість синтезатора у такі години використовують акомпонемент з мобільного додатку.