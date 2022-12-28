Червоною була мапа повітряних тривог сьогодні. Через маневри авіації у Білорусі. Тож, на щастя, нині минуло безмасштабних обстрілів.

Крім Харкова. Місто, в якому було вже кілька днів відносно спокійно - зранку обстріляли ракетами С-300 з Білгорода.

Пізніше харківський мер повідомив: ця атака на енергозабезпечення міста не вплинула. Однак - є поранена людина! Більше про ранковий обстріл - розкажуть наші харківські кореспоненти.

Два потужні вибухи у Харкові пролунали сьогодні приблизно о 9 ранку. Дві ракети С-300, випущені з Білгорода, влучили в інфраструктурний об'єкт у Слобідському районі. Вибухом пошкоджено торгові павільйони та автомобілі.

Ну, слышал прилет. И мы как раз находились здесь. Ну, убежали в подвал сначала, разбежались. - Громко было? - Фух, ухо до сих пор звенит! Это ж буквально сколько от нас? 150 метров от нас. Повышибало все. Так что… подарки на Новый год. Вот это ж прилетело, разбило. У нас там много арочных повыбивало, шибки повыбивало. Там еще много. В основном вот эта вот сторона полностью.

Місцеві намагаються оговтатись, і вже частково прибрали побите скло.

Сейчас будем все потихоньку зашивать, стеклить. Частично пленкой, частично деревом зашивать.

А, вот один из непонятно… Видите? Представляете себе, какие они увечья наносят? Такое страшное в руках колючее. И парочку таких, но помассивнее там лежат. Я в ямку отложил. Ну, очень острые. В руках держишь. Как говорится, страх берет. Понимаете, представляете, если в живое тело попадает? Как говорится вот так вот.

І один такий уламок таки влучив у людину. Чоловік тільки-но вийшов із метро - і йшов вулицею.. Зараз він у лікарні.

І це за сьогодні не єдиний постраждалий на Харківщині. У селі Бугаївці на міні підірвалися батько та син, які пішли на риболовлю.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської області:

Син пішов гратися в кущі. Після чого пролунав вибух. Батько, побачивши це, вирушив йому на допомогу, і також підірвався на вибуховому пристрої. Вони отримали внаслідок цього мінно-вибухові травми, їм надано медичнудопомогу у лікарні.

І сьогодні ж близько 11-30 росіяни вдарили по житловому будинку у Ківшарівці на Куп'янщині. Снаряд поцілив в одну з квартир багатоповерхівки. Помешкання повністю зруйноване. На щастя, обійшлося без постраждалих.