Її таки переселяють! В Одесі почали роботи з демонтажу пам'ятника Катерині ІІ. Раніше, під час онлайн-опитування, жителі міста висловилися за те, щоб прибрати цей монумент з площі у центрі Одеси, а кілька тижнів тому це рішення остаточно затвердили депутати міськради. Що саме відбувалося сьогодні біля пам'ятника російській імператриці - дивіться далі.

Цей день настав: в Одесі готуються прибрати пам'ятник Катерині Другій. Сьогодні - розбирали дерев'яний саркофаг, яким монумент закрили з листопада: сама російська імператриця поки замотана у чорний поліетилен.

Олег Бриндак, в.о. заступника Одеського міського голови:

Таким чином ми не тільки виконуємо рішення сесії - ми розпочинаємо важкий, довгий, але необхідний процес переосмислення власної історії, звільнення від всіх радянських, імперських міфів.

Місцеві активісти радіють: називають це маленькою, але важливою перемогою. Прибрати пам'ятник Катерині вони вимагалися п'ятнадцять років: відтоді, як він з'явився на площі біля Приморського бульвару. Монумент вони називають не інакше як політичним маркером, а ніяк не історичною пам'яткою.

Євген Добріян, громадській діяч:

Ну, тут все, я думаю, розуміє кожен, хто живе в Україні наразі: це просто маркер російського миру, російського світу! Це якби улюблена, я вибачаюсь за слово - хвойда путіна, якій просто не місце в культурному, громадському просторі міста Одеса і взагалі в Україні.

Історики погоджуються: справді російська пропаганда постійно спирається на міф про те, що Одесу наприкінці вісімнадцятого століття нібито заснувала Катерина Друга. Насправді тут і раніше було місто - турецький порт Хаджибей. І якщо й можна про щось казати, то це лише про його перейменування.

Олександр Бабич, історик:

Коли ми читаємо всі документи 1794-го, 93-го років, ми бачимо, що не існує документу про заснування Одеси, підписаного Катериною. Є рескрипт, в якому написано, що вона дає розпорядження тут будувати військову гавань і торгівельну гавань на місці Хаджибею.

Сьогодні подивитися на перші кроки у знесенні на площу прийшло чимало одеситів. Кажуть: давно чекали на цю подію та вважають її історичною. І вже думають, що варто встановити на місці Катерини. Один із найпопулярніших варіантів - фонтан.

Дмитро Верхола, житель Одеси:

А другий варіант, який мені, чесно кажучи, більше подобається - я думаю, що можна це місце назвати "Площа захисників України" - і зробити пам'ятник - такий збірний образ захисника - від козацтва до нинішніх воїнів наших Збройних Сил - Нацгвардії і всіх-всіх-всіх. Чому би ні? Люди нас захищають - ми повинні їх якось вшанувати!

А ось коли саме відбудеться, власне, демонтаж пам'ятника Катерині, а також скульптур чотирьох її сподвижників - невідомо. Фахівці кажуть: можливо, роботи проведуть уже найближчими днями, а, можливо, і після Нового року.

Олександр Бабич, історик:

Справа в тому, що всі постаті, які стоять, фігури, скульптури, які стоять у її ніг - Де Рибас, Де Волан, Потьомкін, Зубов - вони є експонатами нашого музею, тому готується і юридична складова демонтажу, і готується ще і технічна документація.

Далі, за рішенням сесії міськради, монумент перенесуть на тимчасове зберігання в Одеський художній музей, а вже потім - планують встановити у тематичному парку радянського та імперського минулого: створити такий парк вирішили в мерії.