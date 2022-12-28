Рупори кремля вже й не згадують, як збиралися "Київ за три дні" брати.

Історія та культура вже давно працюють, як зброя російської пропаганди, якою вони накачували українців роками. При чому псевдоісторичні та псевдокультурні наративи - незмінні. А от наративи телевізійної пропаганди змінилися кардинально. І продовжуються змінюватися. Від "візьмемо Київ за три дні" - до "як далеко вглиб росії зможе просунутися ЗСУ". Каріна Вакарєва давно досліджує зміни в російській пропаганді. Про що свідчать останні симптоми - далі.

10 місяців повномасштабної війни в Україні. Й ось уже можна сміливо сказати, що ще ніколи росію так не принижували. І річ не лише у регулярних поразках на фронті. Тут показовим є дещо інше - мільйони людей в усьому світі побачили, що кремлівська верхівка - просто бреше.

- И не будет проводится дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные.

- Считаю необходимым поддержать предложение о проведении в российской федерации частичной мобилизации.

А російське "Ми тут назавжди":

- Уже факт очевидный, что россия здесь навсегда.

Узагалі не має жодної ваги. Рупори кремля вже й не згадують, як збиралися "Київ за три дні" брати. Тепер у студіях федеральних каналів - інші теми для дискусій. Наприклад, як далеко на територію росії можуть залітати українські безпілотники.

- Вот как-то они так быстренько сделали такой беспилотник, который, понятно, может долететь и до москвы. Да, нету больше тыла в россии, нету.

Або ж наскільки ефективними у бою можуть бути німецькі "Леопарди".

- Руководители военного ведомства Германии о том, что "сейчас хорошо бы испытать в полевых условиях наших "кошек", "Леопардов". Посмотреть, как они будут бить русских".

Перша від 24-го лютого закордонна поїздка Володимира Зеленського до США - позаду. Проте, і досі залишається топ-темою. Глава держави повернувся додому з хорошими новинами. Україна отримала черговий пакет військової допомоги на майже 2 млрд доларів. А "вишенькою на торті" стала система ППО "Петріот".

- Ви сказали - а що буде після "Петріотів"? Після "Петріотів" ми ще раз дамо сигнал президенту Байдену, що ми ще хотіли отримати "Петріот".

Цей візит, ймовірно, увійде в підручники з історії. Й, звісно, це буде позитивний розділ. У ньому напишуть про непохитну підтримку Америки, синьо-жовтий стяг, який наші захисники передали конгресменам. Та нагороду Байдену від українського командира батареї "Хаймарс". А знаєте, про що точно не напишуть!? Про істерику кремлівських пропагандистів. От Соловйов під час зустрічі Зеленського з американським візаві всюди узрів "приховані натяки".

- Судя по всему, министр иностранных дел. Он в каких кроссовках? Правильно, он в Z. Намекает, я - русский агент. Дальше, кто его встречает? Его встречает Байден. Что у него на галстуке? Правильно, георгиевская лента.

А Скабеєвій, схоже, іншу вказівку дали - знайти користь із цієї поїздки. Тож рупорка кремля включила залізну логіку і видала - поки Зеленський у від'їзді, саме час знову взятися за українську столицю.

- Уже сегодня Зеленский отправится в Великобританию. Потом во Францию, и в Германию. Цель всё та же - получение тяжелой техники и ракет 300+ километров. То есть, Зеленский практически неделю проведёт в разъездах, а значит - надо брать Киев.

Аа, ну звісно, ми забули - ви ж ще нічого не починали.

- Мы-то, по большему счету, ещё всерьёз, пока ещё ничего не начинали.

До речі, про путіна. Кремлівський диктатор теж встиг відзначитись - мовляв, куди там тій американській новітній зброї!?

- Что касается "Петриотов" - это достаточно старая система, и она не работает так, как наша "С-300".

Микола Давидюк, політолог:

Ось ця заздрість. Він зрозумів, що Україна, яка на початку війни була менша, слабша - вистояла і зараз демонструє більшу силу, ніж росія. Це і мотивує путіна мірятися ракетами.

- Говорят, "Петриоты" могут поставить. Пускай ставят. Мы пощелкаем и "Петриоты".

Бо ж демілітаризація України, про яку так гучно кричали з усіх кутків в росії…

- Главные цели операции - демилитаризация и денацификация Украины.

Пішла не за планом. І зброї у нас зараз більше, ніж можна було собі уявити ДО початку повномасштабного вторгнення. Тож пропагандисти під кінець року затягнули зовсім іншу пісню.

- Наша идеология на ближайшие десятилетия - ВЫЖИТЬ! Не просто выжить, а сохранить цивилизацию, страну, народ, государство!

Тим часом, на фронті знову чвари. Цього разу естафету перейняв кухар Пригожин та начальник Генштабу рф. Ось це відеозвернення до російського силовика Герасімова нещодавно облетіло соцмережі.

- Ты пи*ор и чёрт. У нас нечем воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас, а мы тут сидим, не помогаем. Мы хотим разь*бать всех. Мы тут под Бахмутом со всей украинской армией воюем.

- Когда сидишь в теплом кабинете, то проблемы передовой - плохо слышны. Боеприпасы очень нужны и хочется, чтобы все шевелились.

А ось де заворушилися - так це під Саратовим, де напередодні була гучна бавовна. Це "хлопок" на аеродромі "Енгельс", звідки злітають стратегічні бомбардувальники, які вбивають мирних українців. Й ось там, 26-го грудня, вже вдруге за місяць було гаряче. В міноборони рф підтвердили загибель трьох військових. Ви запитаєте -

Борис Тізенгаузен, політтехнолог:

Почему там люди ночью погибли!? Потому что они готовили самолёты к вылетам. Потому что они их заправляли, подвешивали ракеты на них.

І вже наступного дня мали атакувати Україну.

Микола Давидюк, політолог:

Ми ці удари можемо робити просто в промислових масштабах. Але ми цього не робимо. Ми превентивно б'ємо тільки туди, де завтра має летіти в мирні міста. Ось там ми зачищаємо аеродроми повністю.

Так, зачекайте. Що ж це виходить - немає ніякої російської славнозвісної ешелонованої оборони ППО?

Борис Тізенгаузен, політтехнолог:

Если это окажется "Стриж" модифицированный, советский - это ещё будет смешнее. Прилетает беспилотник за несколько десятков тысяч доларов, и на сотни миллионов, где-то так, уничтожает самолеты, которые россия в принципе произвести не может.

Тож аби заспокоїти російського телеглядача - на Гебельс-тб взяли за звичку водити туди екстрасенсів. До одного, ось, уві сні Ванга приходила.

- Руки она держала вот так. И говорила - Дима, будут войны, будет кровь, будут слёзы, но победит россия. Она будет на первом месте и с ней будут считаться все страны мира.

Втім, така мантра звучить щось не дуже переконливо. Тим паче, що всі злочини записуються. Слова запам'ятовуються. І "нагорода" обов'язково віднайде своїх "героїв".