В ніч проти четверга, 29 грудня, повітряні сили України збили п'ять дронів-камікадзе у Харківській області. Про це заявили у повітряному командуванні "Схід" у Facebook.

Зазначається, що росія запустила дрони для атаки критичної інфраструктури області.

Повітряна тривога оголошена вранці у четвер у всіх центральних та східних регіонах України. росія вивела у Чорне море два ракетоносії з 16 "Калібрами".