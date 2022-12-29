У Харківській області ППО збила п'ять "Шахедів" [ Редагувати ]
В ніч проти четверга, 29 грудня, повітряні сили України збили п'ять дронів-камікадзе у Харківській області. Про це заявили у повітряному командуванні "Схід" у Facebook.
Зазначається, що росія запустила дрони для атаки критичної інфраструктури області.
Повітряна тривога оголошена вранці у четвер у всіх центральних та східних регіонах України. росія вивела у Чорне море два ракетоносії з 16 "Калібрами".
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