У четвер, 29 грудня, окупанти вивели в Чорне море два надводні ракетоносії. Українців попередили про ракетну небезпеку Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".

До пуску готово 16 "Калібрів".

Також зафіксовано активність стратегічної авіації.

Як свідчать дані ресурсу "Карта повітряних тривог України", тривогу оголошено у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях, а також у підконтрольних Україні районах Запорізької та Херсонської областей.

Пізніше до них додалися Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Чернігівська та Черкаська області.