Повітряна тривога: окупанти вивела в Чорне море ракетоносії з 16 "Калібрами" [ Редагувати ]
У четвер, 29 грудня, окупанти вивели в Чорне море два надводні ракетоносії. Українців попередили про ракетну небезпеку Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".
До пуску готово 16 "Калібрів".
Також зафіксовано активність стратегічної авіації.
Як свідчать дані ресурсу "Карта повітряних тривог України", тривогу оголошено у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях, а також у підконтрольних Україні районах Запорізької та Херсонської областей.
Пізніше до них додалися Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Чернігівська та Черкаська області.
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