У Київській ОВА розкрили подробиці нічної атаки "Шахедами" [ Редагувати ]
Джерело: DW
Російські окупанти використали вночі 30 грудня для атаки по Києву та області дрони іранського виробництва типу Shahed для ударів по об'єктах інфраструктури. При цьому сили протиповітряної оборони ЗСУ відбили ворожу атаку.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram.
"Нічна атака дронами-шахедами. Росія знову цілилась по наших об’єктах інфраструктури. Сили ППО відбили безпілотники", - розповів він.
За попередньою інформацією, влучень немає, зазначив голова ОВА.
Також Кулеба додав, що на місцях збиття ворожих дронів працюють екстрені служби.
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