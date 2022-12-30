Масштабна повітряна тривога в Україні: що відомо [ Редагувати ]
У п'ятницю, 30 грудня, в Україні знову оголошена масштабна повітряна тривога. Небезпека є у більшості областей.
Станом на 11:58 карта повітряних тривог виглядає так:
29 грудня під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський попередив про нову можливу спробу рф занурити країну в темряву на Новий рік.
Залишилося два дні цього року. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати.
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