росіяни обстріляли місто у Чернігівській області: є загиблий [ Редагувати ]
У п'ятницю, 30 грудня, окупанти обстріляли місто Семенівка у Чернігівській області. Там зникла електроенергія. Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
Окупанти обстріляли населений пункт, імовірно застосувавши ствольну артилерію. Зафіксовано три прильоти.
Наразі відомо про одного загиблого внаслідок обстрілу.
У Семенівці зникла електроенергія.
по темі
Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат завив про те, що окупанти масовано обстрілюють усю територію України
Голова Куп'янської РВА Андрій Канашевич заявив про те, що 25 грудня окупанти обстріляли Куп'янський район Харківської області
У вівторок, 20 грудня, у Сумській області прикордонники знешкодили російський дрон
У понеділок, 19 грудня, окупанти знову атакували Херсон
У четвер, 15 грудня, окупанти знову вдарили по центру Херсона