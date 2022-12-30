У Санкт-Петербурзі спалахнув нафтовий танкер (відео) [ Редагувати ]
Біля російського Санкт-Петербурга у місті-порту Кронштадт спалахнув нафтовий танкер "Арктика". Про це повідомляє " Медуза".
Повідомляється, що пожежа спалахнула на борту танкера, який пришвартований у Кронштадті. За інформацією російських ЗМІ, горять дві каюти площею 10 квадратних метрів.
Пожежі надано другий рівень складності.
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