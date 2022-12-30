З початку повномасштабної війни українські сили вже звільнили від російських окупантів вже 1 884 населених пунктів. Про це повідомляється у Telegram заступника голови ОП Кирила Тимошенка.

Від лютого до сьогодні деокуповано 1 884 населених пункти. Одразу за ЗСУ туди прийшла українська влада. Відновлення інфраструктури, електро-, водо- та газопостачання, гуманітарна допомога, відновлення державних послуг, грошові виплати.

Зазначимо, що українські військові продовжують звільнювати землі від ворога. Так, за тиждень ЗСУ просунулися на 2,5 км у напрямку Кремінної Луганської області.