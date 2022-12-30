Україна отримала з Польщі нову партію терміналів Starlink [ Редагувати ]
В Україну прибула нова партія терміналів супутникового інтернету Starlink. Їх передадуть для підтримки медичної та енергетичної сфери, а також до "Пунктів незламності". Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Одна з найбільших партій від наших польських друзів. Старлінки вже поїхали в Пункти незламності по всій країні. Ще частину передаємо на підтримку енергетичної та медичної сфер. Щоб українці були на звʼязку під час блекаутів, а об’єкти критичної інфраструктури могли працювати в найскладніших умовах.
Це вже третя партія Starlink від Польщі. Разом з попередніми - це близько 20 тисяч терміналів.
У жовтні SpaceX попросила Пентагон надати фінансування для роботи Starlink в Україні. За оцінками SpaceX, до кінця року на постачання комплектів обладнання для системи витратять $124 млн.
Після цього Ілон Маск запевнив, що система супутникового зв'язку Starlink продовжить працювати в Україні навіть якщо Пентагон відмовиться за нього платити.
Провайдер супутникового інтернету Starlink підвищив вартість послуг для українців з $60 до $75 на місяць. Інтернет дорожчає з 29 грудня.
по темі
Україна уклала угоду з компанією Space Exploration Technologies Ілона Маска про отримання додаткових антен Starlink. Понад 10 тисяч антен будуть відправлені в Україну в найближчі місяці. Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров
В рамках досягнутих домовленостей між Україною та ОАЕ про надання гуманітарної підтримки, команда Фонд державного майна України зустріла перший борт допомоги - 1200 генераторів для України
До України прибув з візитом начальник Генштабу Збройних сил Польщі Раймунд Анджейчак. Він зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним
Нині у Польщі працюють над законопроєктом, який покликаний застрахувати від ризиків інвесторів, що готові вкладати у відбудову України
Нижня палата Національної Асамблеї Польщі ввечері 14 грудня ухвалила резолюцію про визнання росії "країною, яка підтримує тероризм і застосовує терористичні методи". Відповідний документ опубліковано на сайті Сейму Польщі