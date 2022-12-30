В Україну прибула нова партія терміналів супутникового інтернету Starlink. Їх передадуть для підтримки медичної та енергетичної сфери, а також до "Пунктів незламності". Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Одна з найбільших партій від наших польських друзів. Старлінки вже поїхали в Пункти незламності по всій країні. Ще частину передаємо на підтримку енергетичної та медичної сфер. Щоб українці були на звʼязку під час блекаутів, а об’єкти критичної інфраструктури могли працювати в найскладніших умовах.

Це вже третя партія Starlink від Польщі. Разом з попередніми - це близько 20 тисяч терміналів.

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У жовтні SpaceX попросила Пентагон надати фінансування для роботи Starlink в Україні. За оцінками SpaceX, до кінця року на постачання комплектів обладнання для системи витратять $124 млн.

Після цього Ілон Маск запевнив, що система супутникового зв'язку Starlink продовжить працювати в Україні навіть якщо Пентагон відмовиться за нього платити.

Провайдер супутникового інтернету Starlink підвищив вартість послуг для українців з $60 до $75 на місяць. Інтернет дорожчає з 29 грудня.