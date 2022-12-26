"Страховий поліс" для України. Новий "український" пакет, який після візиту президента Зеленського до Вашингтона затвердив Конгрес, передбачає надання 45 мільярдів доларів допомоги. Сума - рекордна.

І тепер важливо розібратися - коли і як розподілять ці гроші? Скільки саме витратять на зброю, а яку частку - на підтримку економіки? Питання, погодьтеся, важливе, і наш спеціальний кореспондент у Сполучених штатах Дмитро Анопченко з'ясував всі деталі.

Це факт; неочікуваний приїзд Зеленського до Вашингтона і його виступ у Конгресі максимально "підштовхнули" процес, який до цього гальмував.

Volodymyr Zelensky, President of Ukraine.

Не підтримати Україну після цього було неможливо. То ж законодавці наступними днями таки затвердили бюджетний законопроєкт, який, серед іншого, передбачає виділення 45 мільярдів доларів "українських коштів". І як щодо інших витрат були суперечки, то відмовити Києву за цих умов було просто неможливо (ані преса, ані виборці не зрозуміли би), а отже і весь документ пройшов. Звісно ж, не лише - але багато в чому завдяки Зеленському.

Ненсі Пелосі, спікер Палати представників Конгресу США:

Він виголосив чудову промову, що надихала, - думаю, ви всі із цим погодитеся. І ми побачили завдяки цьому мужність, героїзм і самовідданість українців.

Іноді якісь документи викликали суперечки у конгресі через гроші для України. Цього разу все було навпаки - українська частина американського кошторису якраз більшість влаштовувала (за винятком хіба що найбільш завзятих критиків)…

Кевін Маккарті, лідер республіканців у Палаті представників:

Це неподобство! Один з найбільш ганебних законопроектів з тих, які я коли-небудь бачив!

Але для демократів було неймовірно важливо проголосувати документ саме зараз - і до того, як закінчилися б гроші на фінансування власного уряду, і до того, як уже третього січня вони втратять більшість у Палаті представників. І це вдалося.

Закон ухвалено.

А отже - саме час розібратися, як там розписані "українські кошти", бо не всі вони напряму для України.

Дев'ять мільярдів доларів на озброєння, оснащення та навчання українських збройних сил.

Сім мільярдів доларів для Пентагону - для фінансування відправлення американських військ і обладнання до Європи.

687 мільйонів доларів для заводів із виробництва боєприпасів для армії та нарощування потужностей американської військової промисловості.

300 мільйонів доларів для української поліції та прикордонників, 13 мільярдів на економічну допомогу Києву, 4 мільярди доларів на допомогу українським біженцям.

Ви точно запитаєте - чи є фінансування систем Patriot, про які останніми днями так багато писали. Так, - підтвердили у Пентагоні, - за рахунок цих 9-ти мільярдів цільових коштів "на зброю" якраз їх і закупатимуть. Але спочатку підготують в одній із європейських країн (локація не розголошується) до сотні операторів цих систем. І після того, як вони пройдуть тренінг і сертифікацію - надходитимуть і ЗРК. Тим більше, що частину з них замовляють виробникам і на це теж знадобиться час.

При цьому аналітики Радбезу США одноголосно доповіли у Білий дім, що, за їхніми прогнозами передача Україні систем Patriot не стане приводом для ескалації ситуації на фронті з боку росії (такі побоювання існували і озвучувалися раніше). А Пентагон заявив, що це смішно - зважати на невдоволення росії тим, що Київ таку зброю отримає.

Патрік Райдер, речник Пентагону:

Я це знаходжу іронічним - і це багато про що свідчить, - коли чиновники з країни, яка брутально атакувала свого сусіда, здійснила протизаконне та нічим не спровоковане вторгнення; яка навмисно цілить у цивільні об'єкти та цивільних і вбиває їх - використовують вислів "провокативні дії", коли описують передачу систем захисту, що покликані саме захищати життя і рятувати людей.

Тому, попри всю російську пропаганду, коли москва виставляє себе тепер як жертву, важливо розуміти - це росія тут агресор! І коли вона каже про "ескалацію" - так вона ж може організувати де-ескалацію просто сьогодні. Якщо відкличе свої війська, чим врятує величезну кількість безневинних життів.

Що ж стосується прямої фінансової допомоги Україні - грошей, які потрібні, щоб стабілізувати економіку, утримати гривню, виплачувати зарплати і пенсії, - то це якраз фінансуватиметься протягом всього 2023-го, кількома траншами, за рахунок 13-ти мільярдів, які конгрес і заклав як "страховку"на весь наступний рік. І тому, які б зміни не сталися вже із третього лютого на Капітолійському пагорбі, які б політичні бурі тут не вирували, проблем із допомогою не буде. Вона спланована і затверджена.