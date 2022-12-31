ЗСУ вдарили по ворогу в Херсонській та Запорізькій областях: знищено сотні окупантів [ Редагувати ]
Українські військові завдали потужних ударів по позиціях російських загарбників у Херсонській і Запорізькій областях. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Внаслідок дій наших захисників ворог зазнав серйозних втрат. Було підтверджено вогневе ураження окупантів 29 грудня.
Неподалік населеного пункту Федорівка Каховського району (Херсонська область) ліквідовано близько 200 загарбників, інформація щодо поранених уточнюється.
Водночас біля Пологів і Великої Білозерки (Запорізька область) втрати росіян склали 115 солдатів пораненими. Окрім цього, знищено 5 одиниць військової техніки різного типу, зенітний ракетний комплекс і склад боєприпасів.
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