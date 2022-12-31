В Україні оголошена повітряна тривога: рашисти запустили ракети [ Редагувати ]
Росіяни запустили ракети по Україні. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Окупанти вирішили нам все ж спробувати зіпсувати день. Є пуски ракет.
Повідомляється, що окупанти запустили ракети стратегічною авіацією в режимі радіомовчання. Пишуть, що ракета йде на Київ через Сумщину.
Повітряна тривога шириться по країні.
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