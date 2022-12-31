Через масований ракетний удар Укренерго обмежує електропостачання у деяких регіонах України. Це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему.

Щоб зменшити потенційні пошкодження мережі, енергопостачання вже обмежили у Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Кіровоградській, Черкаській областях, а також у Житомирі. Про це повідомив ДТЕК.

У Миколаївобленерго повідомили, що станом на 12:55 екстрено відключають електропостачання для споживачів 1 та 3 черги графіку погодинних відключень.

На Черкащині також введено аварійні відключення електроенергії, заявив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Про екстрене відключення світло повідомив і голова Одеської ОВА Максим Марченко. За його словами, зараз можливі позапланові відключення електроенергії до нормалізації обстановки.