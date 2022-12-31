ЗСУ завдали ударів по пункту управління росіян і ворожому ЗРК: зведення Генштабу [ Редагувати ]
Сьогодні, 31 грудня, українські військові завдали декілька ударів по російським окупантам. Зокрема, був обстріляний ворожий пункт управління.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За даними українського військового командування, авіація завдала 6 ударів по районах зосередження загарбників та 1 удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. При цьому підрозділи ракетних військ обстріляли два райони зосередження живої сили і військової техніки та пункт управління росіян.
Окупанти ж облаштовують системи інженерних загороджень на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей. До робіт вони залучають цивільних осіб з території рф.
Також ворог не припиняє наступальних дій на Лиманському і Бахмутському та здійснює спроби покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.
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