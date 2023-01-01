Грудень був відносно теплим, але попереду ще два найхолодніші місяці.

Вони пережили щоденні обстріли, відсутність води, пристосувалися до проблем з електрикою і - продовжують працювати. Миколаївський зоопарк попри всі труднощі приймає відвідувачів та обіцяє відкритися і в новому році. Єдине, попереджають містян, про необхідність слідкувати за графіками відключень світла.

Окремі апартаменти та власний басейн. Теплолюбиві бегемоти - одні з найвибагливіших тварин зоопарку. Температура повітря на вулиці для них взимку небезпечна. Тому вже давно переїхали в приміщення.

Олександр Шумський, завідувач відділу копитно-хоботних тварин:

У бегемотов сейчас температура воды 25-26 градусов. Температуру поддерживаем за счет регистров. Регистры отапливаются из городской теплоэлектроцентрали.

Для більшості мешканців зоопарку мінусова температура згубна. Їм створюють необхідний мікроклімат у зимових вольєрах. Поки з опаленням проблем не було, а от що таке графіки відключень електроенергії, тварини вже відчули.

Вони звикли. Вони як ми - повинні до всього звикать.

Але якщо одні звірі можуть потерпіти, то для інших блекаут стане критичним. Життя слонів, наприклад, адаптували під графіки знеструмлень.

Олександр Шумський - завідувач відділу копитно-хоботних тварин:

Нам для того, чтобы перегнать слонов, там все двери на электродвигателях. Поэтому у нас есть возможность переганять животных только, если есть электроэнергия. Бывало такое, что мы подстраивались под эти отключения света. Либо когда запускали генератор, мы выпускали слонов, занимались уборкой, кормили.

Грудень був відносно теплим, але попереду ще два найхолодніші місяці.

Володимир Топчий, директор Миколаївського зоопарку:

Буквально послезавтра мы получаем генератор, который нам подарил пражский зоопарк. Это большой генератор на 80 Квт. Кроме этого у нас еще 4 генератора есть на территории зоопарка, есть еще старый советский генератор - такой монстр.

Корми, зокрема, і сублімовані, теж запасли завдяки іноземним колегам. Щоб завжди була вода, пробурили на території зоопарку свердловини, подбала адміністрація і про альтернативне опалення.

Володимир Топчий - директор Миколаївського зоопарку:

У нас несколько разных котелень. Мы пользуемся теплом и от города, и также у нас есть 2 газовые топочные и неколько электрических топочных. Чтоб независимо было только от одного источника энергии.

Проте є проблема, яка можуть вирішили тільки відвідувачі. Бо ж звірі сумують за людьми, та й подивитися у зоопарку є на шо.

Микита, переселенець з Херсона:

Зебру я побачив, льва, тигра, пуму, рись, качок, птахів і побачив змій.

У години вимкнень світла зоопарк закривається. Але під час повітряної тривоги працює - на території є приміщення, де можна перечекати небезпеку. Для зручності містян купити квитки можна не лише в касі, але і на сайті закладу.