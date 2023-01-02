У Мексиці через збройний напад на в'язницю загинули 14 людей [ Редагувати ]
Невідомі бойовики напали на в'язницю №3 у Сьюдад-Хуаресі у мексиканському штаті Чіуауа, внаслідок чого загинули 14 людей. Про це повідомляє Telemundo з посиланням на заяву прокуратури.
Інцидент стався 1 січня близько 7:00 за місцевим часом (16:00 за київським часом). Невідомі під'їхали до будівлі в'язниці на бронетранспортерах і відкрили вогонь по охоронцях. Військові та поліція штату за кілька годин змогли взяти ситуацію під контроль.
Серед загиблих 10 осіб - охоронці в'язниці, ще 4 - ув'язнені. Ще 13 людей отримали поранення. Щонайменше 24 ув'язнених змогли втекти, повідомляє видання Milenio.
Поліцейські затримали чотирьох людей, ще двоє нападників загинули. Поліція з'ясовує, яке злочинне угруповання чи картель відповідальне за напад.
по темі
В Україні затримали двох "злодіїв у законі" - Сергія Олійника (Умка) та Лашу Джачвліані (Лаша Сван), яких підозрюють в організації та участі у так званих "сходках". Про це повідомляє Національна поліція
Правоохоронці затримали заступника голови Федерації профспілок України. Його підозрюють у незаконному відчуженні майна на понад 138 млн грн. "Українська правда" повідомила, що затримали Володимира Саєнка
У Вінниці поліцейські затримали чоловіка, який з ножем напав на священнослужителя у храмі. На території Покровського храму УПЦ МП напад здійснено на клірика єпархії протоієрея Антонія Ковтонюка
В окупованому Сімферополі затримали представника Рамзана Кадирова в Херсонській та Запорізькій областях Хасана Ібрагімова. Разом із ним затримали чотирьох силовиків з Чечні. Їх підозрюють у побитті хлопця у ресторані - він заступився за свою дівчину, яку один зі співробітників поліції схопив за попу
У дівчину, яка зайшла вночі у гості, з мисливської рушниці вітчима випадково вистрілив 26-річний односелець. Молодика затримали в процесуальному порядку.