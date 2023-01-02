Невідомі бойовики напали на в'язницю №3 у Сьюдад-Хуаресі у мексиканському штаті Чіуауа, внаслідок чого загинули 14 людей. Про це повідомляє Telemundo з посиланням на заяву прокуратури.

Інцидент стався 1 січня близько 7:00 за місцевим часом (16:00 за київським часом). Невідомі під'їхали до будівлі в'язниці на бронетранспортерах і відкрили вогонь по охоронцях. Військові та поліція штату за кілька годин змогли взяти ситуацію під контроль.

Серед загиблих 10 осіб - охоронці в'язниці, ще 4 - ув'язнені. Ще 13 людей отримали поранення. Щонайменше 24 ув'язнених змогли втекти, повідомляє видання Milenio.

Поліцейські затримали чотирьох людей, ще двоє нападників загинули. Поліція з'ясовує, яке злочинне угруповання чи картель відповідальне за напад.