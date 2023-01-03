Російський наступ під Бахмутом захлинувся - британська розвідка [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Російські сили знизили активність у районі Бахмута, оскільки ЗСУ у цьому районі отримали підкріплення. Найближчим часом захопити Бахмут їм не вдасться.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, у середині грудня російські військові та проксі-сили "Вагнера" брали участь у своїх піхотних атаках навколо міста Бахмут Донецької області. Однак багато з цих операцій погано підтримувалися.
За даними британської розвідки, за останні десять днів Україна виділила значні підкріплення для захисту сектору, і частота російських атак знизилася порівняно з піком у середині грудня. Обидві сторони зазнали великих втрат.
"Російські наступальні операції в цьому районі в даний час, ймовірно, проводяться тільки на рівні взводу або відділення. Малоймовірно, що Росія досягне значного прориву під Бахмутом у найближчі тижні", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.
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