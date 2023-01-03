Обмін Медведчука: турецькі ЗМІ опублікували нові деталі [ Редагувати ]
Обмін одіозного політика Віктора Медведчука на українських захисників відбувся на запит російської сторони. Він проходив в аеропорту Анкари. Про це повідомляє турецька газета Hurriyet.
Видання тезисно наводить нові деталі обміну, серед яких:
- Запит на обмін надійшов від росіян, і коли українська сторона погодилася, переговори відбулися в турецькій Анкарі за підтримки Національної розвідувальної організації. Переговори зайняли час.
- росіяни висунули умову, щоб 5 командирів "Азову" залишилися в Туреччині, і Україна погодилася. Вони залишаються в країні на умовах гарантій захисту та безпеки.
- У день X літаки з росії та України один за одним приземлялися в аеропорту Анкари "під наглядом співробітників турецької розвідки".
- Після приземлення під наглядом співробітників турецької розвідки до російського літака увійшли українські офіційні особи, а до українського - російські. Вони перевіряли особисті дані та стан здоров’я українських військових та проросійського політика.
- Обмін пройшов без проблем. З того часу командири "Азову" "гості Туреччини".
- Цей обмін полоненими був наймасштабнішим обміном з моменту початку повномасштабної війни Росією 24 лютого.
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