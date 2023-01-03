Легенда американського автоспорту та зірка YouTube Кен Блок трагічно загинув в аварії на снігоході в штаті Юта у віці 55 років.

Як повідомляє BBC, Блок їхав на снігоході по крутому схилу в окрузі Васатч, штат Юта, коли раптом його транспорт перекинувся та впав на нього, завдавши смертельних травм. Інцидент стався 2 січня 2023 року о 14:00 за американським часом.

Офіс місцевого шерифа повідомив, що спочатку Блок їхав у групі, але потім покинув її та залишився сам, коли трапилась аварія.

Блок був унікальним спортсменом. Він брав участь у екстремальних змаганнях на скейтбордах, сноубордах та мотоциклах, а також був за кермом усіляких ралійних автомобілів.

За час своєї гоночної кар’єри він багато разів побував на подіумах. Блок був найкращим новачком року в Rally America у своєму першому сезоні, а потім вигравав медалі з ралі-кросу на X Games і фінішував на подіумі Чемпіонату світу з ралі-кросу. Він двічі був представлений у програмі BBC Top Gear, а також у чотирьох гоночних відеоіграх EA Sports.

Багато хто знає Кена Блоку з відеороликів Gymkhana на YouTube.

Колеги-гонщики також віддали належне Блоку. Колишній британський чемпіон світу Формули-1 Дженсон Баттон назвав його "талантом, який так багато зробив для нашого спорту".

Пілот Nascar Xfinity Series Райан Варгас сказав, що перегляд відео Блока "сформував мою особистість і інтерес до автомобілів".

У Кена Блока залишилися дружина Люсі та троє дітей.

Раніше podrobnosti.ua повідомляли про те, як під час чемпіонату України з ралі загинув гонщик.

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