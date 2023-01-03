"Це має бути рік, коли Україна переможе": президент Литви пообіцяв техніку та боєприпаси [ Редагувати ]
У 2023 році Литва продовжить військову підтримку України та надсилатиме військову техніку, боєприпаси та забезпечуватиме навчання українських військовослужбовців. Про це написав у Twitter президент Литви Гітанас Науседа.
У 2023 році Литва продовжить військову підтримку України. Це має бути рік, коли Україна переможе агресора. Литва відправить військову техніку, боєприпаси та проведе військову підготовку українців.
Вкрай важливо збільшити темпи підтримки з боку всіх союзників. Перемога вже близько.
Запланований на 2023 рік обсяг військової допомоги Україні з боку Литви становить майже 40 млн євро. З початку повномасштабного вторгнення Литва вже надала Україні військової допомоги на 283 млн євро.
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