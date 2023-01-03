На Закарпатті стався землетрус [ Редагувати ]
3 січня о 15:28 у місті Іршава на Закарпатті зафіксували землетрус. Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.
Землетрус зареєстровано на території Закарпатської області в районі м. Іршава, на глибині 6 км магнітудою 3,8 (за шкалою Ріхтера).
За класифікацією землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом - небагатьма.
Люди прокидаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний.
З території Закарпатської області найбільш потужні землетруси зареєстровано 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року з магнітудами 3,0 та 3,1 відповідно.
Нагадаємо, 28 грудня в Івано-Франківській області стався землетрус силою 3 бали.
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