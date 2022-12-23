В Україні стався землетрус [ Редагувати ]
Біля населеного пункту Новодністровськ у Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 3,0. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Головного центру спеціального контролю.
23 грудня 2022 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з Чернівецької області, біля населеного пункту Новодністровськ, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера).
Зазначається, що коливання від стихії могли відчувати містяни, які перебували всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
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