Померла учасниця "Голосу країни" Катерина Давиденко (відео) [ Редагувати ]
Померла учасниця шоу "Голос країни" вокалістка Катерина Давиденко. Про її смерть повідомив у соцмережі співак Іво Бобул. У пості він попросив колег докладніше розповісти про те, що сталося.
Шановні артисти, звертаюсь до всіх вас із проханням. Померла гарна співачка. Навчалася в естрадно-цирковій академії. Давиденко Катерина. Хто знає, що сталося, напишіть мені, будь-ласка, у ФБ.
Знайомі Катерини у коментарях на сторінці співачки в Instagram повідомили, що вона померла від пневмонії.
Від пневмонії померла. Офіційна версія.
Катерина Давиденко родом з Донецька, але понад 10 років мешкала у Києві. У 2014 році взяла участь у шоу "Голос країни", виконавши хіт Virtual Insanity британського гурту Jamiroquai. Наставником Катерини у проєкті був Святослав Вакарчук.
У Катерини Давиденко залишилася 9-річна донька Маша.
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