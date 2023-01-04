Померла учасниця шоу "Голос країни" вокалістка Катерина Давиденко. Про її смерть повідомив у соцмережі співак Іво Бобул. У пості він попросив колег докладніше розповісти про те, що сталося.

Шановні артисти, звертаюсь до всіх вас із проханням. Померла гарна співачка. Навчалася в естрадно-цирковій академії. Давиденко Катерина. Хто знає, що сталося, напишіть мені, будь-ласка, у ФБ.

Знайомі Катерини у коментарях на сторінці співачки в Instagram повідомили, що вона померла від пневмонії.

Від пневмонії померла. Офіційна версія.

Катерина Давиденко родом з Донецька, але понад 10 років мешкала у Києві. У 2014 році взяла участь у шоу "Голос країни", виконавши хіт Virtual Insanity британського гурту Jamiroquai. Наставником Катерини у проєкті був Святослав Вакарчук.

У Катерини Давиденко залишилася 9-річна донька Маша.