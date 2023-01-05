У США виключають передачу Україні танків Abrams: у чому причина [ Редагувати ]
Адміністрація президента США Джо Байдена виключає передачу Україні важких танків Abrams M2. Про це повідомляє The Washington Post.
У Білому домі пояснюють це технічними причинами.
Танки важать 55 тонн і мають газотурбінний двигун. У роботі він споживає багато палива.
Крім того, Abrams можуть часто ламатися, тому потребують великого досвіду обслуговування.
Видання зазначає, що американські танки Abrams настільки важкі, що екс-президенту Дональду Трампу не дозволили включити цю техніку на святкування Дня незалежності США у 2019 році, оскільки їхні сталеві гусениці могли пошкодити дорожнє покриття.
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