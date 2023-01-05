Бої на фронті, плани ворога, "Армія дронів": Зеленський збирав Ставку [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський 5 січня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це глава держави повідомив в соцмережах.
День розпочато із засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Три найважливіші моменти. Перше: аналізуємо ситуацію на передовій. Друге: прораховуємо всі можливі подальші кроки ворога.
Третє: тримаємо на контролі забезпечення армії боєприпасами й технікою, зокрема безпілотниками - як розвідувальними, так і ударними.
Нагадаємо, у кремлі наразі обговорюють оголошення загальної мобілізації в рф та закриття кордонів.
по темі
Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду із членами РНБО, а також представниками інших відомств, на якій обговорювалися тенденції 2023 року
За інформацією Nikkei, японська влада хотіла б створити умови для "інтенсивного обговорення" російської агресії проти України під час саміту G7. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вважає, що Володимир Зеленський зможе прямо розповісти західним лідерам про ситуацію у країні та на фронтах
Президент Володимир Зеленський готовий здійснювати нові візити за кордон
Президент України Володимир Зеленський не зміг досягти головної мети візиту до Вашингтона - угоди про постачання потужнішої зброї для наступу на російські позиції на окупованих українських територіях. Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на офіційних осіб США
Росіяни досі перебувають в істериці через знищення мобілізованих в Макіївці на Новий рік. Це - грандіозний демотивуючий фактор для мобілізованих росіян. Отже, наскільки така тактика ЗСУ є успішною?
Про каву, її види та способи приготування Сергій може розповідати годинами. Ще рік тому він мав власну справу - займався продажем цього ароматного напою. Мріяв відкрити затишну кав'ярню. Та не склалося - війна...