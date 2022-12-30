Зеленський провів засідання Ставки: що обговорювали [ Редагувати ]
У п'ятницю, 30 грудня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому, зокрема, обговорювалося питання удосконалення системи протиповітряної оборони. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Під час засідання учасники заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на передовій та можливих дій росіян у найближчій перспективі.
Вони акцентували увагу на забезпеченні підрозділів Сил оборони на найгарячіших ділянках озброєнням та іншими засобами.
Також учасники розглянули питання удосконалення ППО України, зокрема для захисту об’єктів критичної інфраструктури.
Окремо члени Ставки заслухали інформацію про відновлення енергетичної системи України після нещодавніх ракетних атак країни-агресора.
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