Назад до... пандемії. У Євросоюзі знову коронавірусні обмеження. Брюссель ухвалив ряд нових антиковідних заходів. Зокрема, тестують туристів з Китаю, зобовʼязують їх носити маски у транспорті, а дехто ще й аналізує стічні води після авіарейсів. Більше розкаже Олена Абрамович.

Про коронавірус у ЄС, здавалося, уже й забули. Захворюваність, дійно, стихла, адже хоча б одне щеплення зробили 75% населення Євросоюзу. Та в Китаї ситуація інша. Політика нульового ковіду, тобто фактично невизнання наявності епідемії, і низький рівень вакцинації призвели до знову переповнених лікарень та масових смертей. При чому справжню статистику дізнатися практично неможливо. Це визнає і Всесвітня організація охорони здоровʼя.

Майк Раян, директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій:

Безумовно, існують проблеми щодо критеріїв для реєстрації та повідомлення про смерть від COVID-19. Ми вважаємо, що поточні цифри, які публікуються з Китаю, недостатньо відображають справжній вплив хвороби на кількість госпіталізацій, завантаженість реанімацій та, зокрема, на смертність.

Європейців така ситуацій стривожила з приходом Різдвяних свят і, відповідно, напливом туристів з Китаю. Так, в одному з аеропортів в Італії 24 грудня перевірили 212 пасажирів з Китаю. 97 - тобто майже половина - виявились позитивними на COVID-19, заявили в італійському МОЗ. Тож Італія стала першою, хто запровадив вимогу до тих, хто летить із Китаю чи робить там пересадку, робити тест перед вильотом - з 28 грудня. Потім долучилися США, Іспанія, Велика Британія, Франція.

Олів'є Веран, урядовий речник Франції:

Відновлення епідемії в Китаї викликає законне занепокоєння Європи. Жодна країна не хоче бачити спалах на своїй території після всіх зусиль і жертв, докладених за останні три роки. Тож починаючи з 5 січня, пред'явлення негативного тесту на Covid буде обов'язковим для всіх мандрівників до Франції, які повертаються з Китаю або проїжджають транзитом через Китай. Це здоровий глузд.

До таких заходів вдалися з десяток країн Євросоюзу. А в середу 4 січня в Брюсселі порадились і видали рекомендації, аби так само чинили всі країни ЄС. Окрім того, авіалінії зобовʼязали вимагати одягати маски на борту літаків з Азії. Додаткової безпеки додасть також рендомне тестування прибулих пасажирів, зазначили в Єврокомісії.

Окрім того, рекомендований моніторинг стічних вод для літаків, геномний нагляд в аеропортах і посилений моніторинг та секвенування, підвищена пильність ЄС щодо тестування та вакцинації - це аби забезпечити, щоб наші власні рівні імунітету були максимально високими.

Найбільше в ЄС переживають, аби китайські туристи не привезли якісь нові мутовані штами вірусу, які могли розвинутись у низьковакцинованих спільнотах. Аналізувати види привезених вірусів у стічних водах уже розпочала Бельгія. І хоч усі ці рекомендації не обовʼязкові до виконання, їх підтримує більшість країн ЄС.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Ми повинні дуже, дуже серйозно поставитися до поточної хвилі COVID з Китаю. Оскільки Китай наразі майже не публікує жодної інформації, важлива не лише тісна європейська співпраця, але й співпраця з ВООЗ для повної прозорості щодо ситуації в Китаї зараз.

Китайська влада назвала таку політику "неприйнятною". І звинуватила країни, які запровадили обмеження, у вибірковому підході. Мовляв, це не що інше, як дискримінація за національною ознакою. Пекін пообіцяв дзеркальні заходи у відповідь.