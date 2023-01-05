Енергетичне печиво, домашня тушонка, вітамінні салати. Український кулінарний батальйон за майже рік повномасштабного вторгнення збагатився новими рецептами страв для воїнів на передовій. Попри проблеми зі світлом та постійні загрози ракетних обстрілів, волонтери у різних куточках нашої країни продовжують куховарити. Наша знімальна група розпитала про еволюцію актуальних рецептів.

Смачне енергетичне печиво для наших військових - його рецепт віднайшли, коли з'явилася потреба у чомусь калорійному тривалого зберігання.

Олеся Косміна, вчителька:

Багато поживних речовин - це вівсянка, борошно, яйця, масло, родзинки, горіхи, арахіс, миндальне печиво - цукор і мед, того ми назвали його поживне печиво, воно гарно зберігається.

У цій черкаській школі після повномасштабного вторгнення готувати взялися і вчителі, і інші співробітники закладу. У перервах між уроками вони всі тепер трохи кухарі.

Вимог до усіх страв для передової не так і багато - щоб це було смачно та ситно, а ще могло довго зберігатись. Серед рецептів-фаворитів - домашня тушонка. За тиждень у школі переробляють до півтонни м'яса.

Світлана Силантьєва, вчителька:

Великий інгридієнт - це наша любов, правда, дівчата? Душа і бажання дуже швидкої нашої перемоги, бо з хлопцями думками, закладаємо все найкраще.

За сезоном тут використовують усі продукти - робили і квашену капусту, і варення, компоти.

У жодному рецепті не використовують якихось замінників чи підсилювачів смаку. Тож їжа, крім того, що поживна, ще й здорова.

Олександр Решетник, медичний працівник школи:

Натуральні продукти, м'ясо саме свіже, масло, яйця, ніяких замінників не використовуємо, це домашні рецепти,можна даже діткам давать.

Втім, із такими калорійними стравами лікарі радять бути обережними у повсякденному житті. Вживати таку їжу щодня без фізичних навантажень не варто.

Олена Гончарова, завідувач терапевтичного відділення першої міської лікарні Черкаси:

Наші військові знаходяться у важких умовах, зміна температур - це потребує затрат калорій плюс багато фіз навантажень, більшість з нас не мають таких фіз навантажень, тому нам такі продукти вони не треба, це хлопцям, хай отримують.

Радувати наших воїнів новими рецептами волонтери-кулінари не припиняють. А найкращою оцінкою своєї роботи називають такі відео подяки, де хлопці тестують страви.