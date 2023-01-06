Подоляк розповів про подальшу військову допомогу [ Редагувати ]
Рішення партнерів щодо передачі Україні важкої техніки посилить наступальні можливості ЗСУ. Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.
Проте крапку в демілітаризації рф поставлять далекобійні ракети ATACMS чи їх аналоги.
Подоляк привітав рішення США, Франції та Німеччини. Він заявив, що додаткові системи Patriot допоможуть "закрити небо" над Україною.
Водночас броньована техніка Bradley, Marder, AMX, яку скоро можуть отримати українські війська, посилить наступальні можливості.
Радник голови ОП наголосив, що Україна очікує від партнерів рішення про надання танків Leopard та далекобійних ракет.
Крапку в демілітаризації рф поставлять ATACMS й аналоги.
Потужні рішення ключових союзників, 🇺🇸, 🇫🇷 та 🇩🇪:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 6, 2023
1. Зміцнення оборони та «закриття неба» – передання кількох батарей Patriot уже…
2. Посилення наступальних можливостей 🇺🇦 – Bradley, Marder, AMX уже. Чекаємо на Leopard…
Крапку в демілітаризації Рф поставлять ATACMS й аналоги.
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