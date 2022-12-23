ПВК "Вагнера" відправила на війну в Україну 40 тисяч російських в'язнів - Білий дім [ Редагувати ]
В Україні воює майже 50 тисяч бійців ПВК Вагнера, з них майже 40 тисяч - колишні в'язні. Про це заявив координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає CNN.
За даними США, лише за останні тижні в Україні ліквідували майже тисячу "вагнерівців", при цьому 90% з них - колишні в'язні.
Кірбі також повідомив, що ПВК Вагнера витрачає майже $100 млн на місяць на фінансування своєї діяльності в Україні.
Про вербування в'язнів у російських тюрмах для участі у війні в Україні стало відомо влітку 2022 року. У деякі колонії для вербування зеків приїжджав особисто засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.
Про це, зокрема, 21 грудня повідомив політик Олексій Навальний, який відбуває покарання у володимирській колонії суворого режиму.
За даними фонду "Русь сидящая", до другої половини жовтня для участі у війні завербували понад 20 тисяч в'язнів. До ПВК "Вагнер" набирають в'язнів з ВІЛ та гепатитом.
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