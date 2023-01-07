Окупанти вивезли до москви близько 300 дітей з Луганської області нібито під приводом "лікування". Про це повідомляє Луганська ОВА.

Зазначається, що ще восени виїзні бригади російських медиків проводили медогляди юнаків та дівчат майже в кожному місті окупованої Луганської області. Деколи за огляд навіть доводилося платити.

За даними ОВА, після цього близько 300 дітей росіяни вивезли за допомоги спецтранспорту чи санітарної авіації до Москви.