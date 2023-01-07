Зеленський провів засідання РНБО: затвердили план роботи на рік [ Редагувати ]
Сьогодні, 7 січня, під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулося чергове засідання Ради нацбезпеки та оборони.
"Відбулося чергове засідання РНБО. По-перше, ми затвердили загальний план роботи РНБО цього року. Це буде не менш потужно, ніж у минулі роки. Головний пріоритет - це забезпечення нашої незалежності, зміцнення нашої здатності оборонятися всіма кроками, які необхідні, всіма способами, які спрацюють", - розповів Зеленський.
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