Українські військові продовжують успішно відбивати атаки російських окупантів. Наші воїни 7 січня зупинили наступальні дії ворога у Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Зазнаючи великих втрат, противник наступає на Бахмутському, Авдіївському й Лиманському та намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - окупанти обороняються", - вказали у Генштабі.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 21 району зосередження сил противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

У той же час було збито 3 розвідувальних БПЛА окупантів типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 склади боєприпасів ворога.

На тимчасово зайнятих територіях, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка і Маринське Херсонської області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення.