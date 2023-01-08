Українські воїни за добу відбили всі потужні атаки росіян [ Редагувати ]
Українські військові продовжують успішно відбивати атаки російських окупантів. Наші воїни 7 січня зупинили наступальні дії ворога у Луганській та Донецькій областях.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Зазнаючи великих втрат, противник наступає на Бахмутському, Авдіївському й Лиманському та намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - окупанти обороняються", - вказали у Генштабі.
Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 21 району зосередження сил противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
У той же час було збито 3 розвідувальних БПЛА окупантів типу "Орлан-10".
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 склади боєприпасів ворога.
На тимчасово зайнятих територіях, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка і Маринське Херсонської області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення.
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