Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що не виключає постачання танків Leopard для підтримки Збройних сил України в майбутньому. Про це повідомляє Reuters.

Буде ухвалено подальші рішення. Ні, звичайно, не виключено.

Як зазначило видання, коментарі міністра з’явилися через два дні після того, як Німеччина заявила, що хоче доставити Україні близько 40 бойових машин піхоти Marder до кінця березня. Це рішення Хабек назвав правильним і давно назрілим.