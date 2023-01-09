Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що звільнення Криму - це питання часу, і росія піде звідти, щойно півострів перейде під повний вогневий контроль України. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що росія вже готова тікати.

Якщо ми звільняємо територію Луганської, Донецької чи Запорізької області, то Крим переходить під тотальний вогневий контроль України. Я не зовсім розумію, що робитимуть там росіяни. Вони ж розумітимуть, що треба тікати.

За його словами, Україні потрібно звільнити всі території заради майбутнього дітей.