"росія вже готова тікати з Криму" - Подоляк [ Редагувати ]
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що звільнення Криму - це питання часу, і росія піде звідти, щойно півострів перейде під повний вогневий контроль України. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Він наголосив, що росія вже готова тікати.
Якщо ми звільняємо територію Луганської, Донецької чи Запорізької області, то Крим переходить під тотальний вогневий контроль України. Я не зовсім розумію, що робитимуть там росіяни. Вони ж розумітимуть, що треба тікати.
За його словами, Україні потрібно звільнити всі території заради майбутнього дітей.
Не треба, щоб наші діти, які сьогодні сидять у бомбосховищах, через 3-5 років заплатили ще одну ціну. Щоб вони потім помирали за право держави існувати. Тому ми сьогодні підписали такий "контракт" - чи ми сьогодні сягаємо кінця, і тоді наші діти живуть у крутій країні, чи ми маємо шукати собі інше місце у житті, бо тоді України не буде.
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