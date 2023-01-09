Adidas заборонив збірній росії з футболу грати у своїй екіпіровці [ Редагувати ]
Через повномасштабне військове вторгнення в Україну німецька компанія Adidas заборонила збірній росії з футболу грати у своїй екіпіровці. Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами президента російського футбольного союзу Олександра Дюкова, у 2023 році збірна країни-агресора буде вимушена шукати нового технічного спонсора.
Можна сказати впевнено, що у 2023 році ми не матимемо форми Adidas. Коли буде новий партнер? У першому кварталі. Зараз проводимо переговори.
рфс співпрацював з Adidas з 2008 року. Дія останньої угоди з німецьким виробником була розрахована до 2026 року, проте 1 березня 2022 Adidas розірвав контракт з рфс через початок повномасштабної війни рф проти України.
Співпрацю з футбольними клубами з росії у 2022 році також припинив бренд Nike, який повністю залишив російський ринок.
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