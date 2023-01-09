Майстер із Буковини розробив універсальний транспорт для фронту [ Редагувати ]
Універсальний транспорт для фронту розробив майстер із Буковини. Довоєнне хобі Володимира Садика і друзів - власноруч створювати всюдиходи баггі, стало повсякденною роботою.
Вже понад пів сотні автомобілів пройшли випробування на війні під час виконання завдань і щоразу удосконалювалися. Тест-драйв останньої розробки пройшли і наші журналісти.
Уперше за два місяці Володимир вивозить цього універсального автомобіля на полігон. Майстер тестує його разом із журналістами.
Круті підйоми і спуски - це поєднання баггі та буса долає легко. Транспорт створили для виконання багатьох завдань.
Водій залазить всередину просто через люк, як у будь який БТР, чи танк. Просто згори. Тому що в водія капсула повністю броньована. 14 міліметрів капсула. З чотирьох боків хлопці можуть сюди заскакувати.. Тут або лежаче місце для пораненого, або підвіз якихось речей, боєкомплектів.
А почалось усе після 24 лютого. Коли підприємець із буковинського містечка Сторожинець Володимир Садик, що до війни майстрував вироби із металу, та з друзями ганяв на баггі, спробував зробити авто для фронту. Ось одна з найперших машин - можна сказати: ветеран - зрешечений російськими окупантами. Та автомобіль вистояв і вивіз усіх цілими.
Потрапив один сюди, в сидіння потрапило і далі прошило радіатор і двигун.. Її посікло. Пробило деякі частини двигуна. І ми своїми силами з хлопцями повністю відремонтуємо, відправимо назад на фронт.
Поруч із Володимиром вже майже рік майструють такі баггі його родичі та друзі, чимало з яких покинули роботу за кордоном, щойно росіяни напали на Україну.
Анатолій, майстер з виробництва баггі:
Я жив у Бельгії, можна сказати. Працював.. А потім почалась війна, ми у перший тиждень приїхали..сюди. І почалось.
Робота триває без упину. Майстри вже відправили на фронт 56 машин. Вони самі створюють і щоразу удосконалюють каркас баггі задля виконання певних завдань розвідників і снайперів. Трансформацій автомобілі зазнають відповідно до порад військових. Так з'явилися різні моделі.
Це вже перший такий екземпляр від погодних умов, від дощу-снігу. Відкривається вона просто: отак треба просто сісти, не треба нічого відкривати, застібати… І так само швидко вистрибувати.
Перш ніж відправити всюдиходи військовим, майстри тестують їх на полігоні. Агресивну їзду бездоріжжям легкі і маневрені буковинські баггі, як правило, витримують.
І ось ці міцні автомобілі на фронті.
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