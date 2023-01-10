Скандал довкола пресофіцера ДПСУ Іванни Плантовської, яка хизувалася своїми фото з Парижа, знищує образ українських прикордонників, як справжніх воїнів. Цьому не можна підігравати, і мають бути відповідні кадрові висновки. Таку думку у коментарі "Подробицям" висловив політолог Володимир Цибулько.

Всі військові зараз, люди зі зброєю, мають особливий режим перетину кордону. Потрібен спеціальний дозвіл. Але це ж жінка військовослужбовець, представник силового органу, яка вільно перетинає кордон, і в ситуації, коли світ захоплюється образом воюючої України, а прикордонники на фронті демонструють чудеса героїзму - оця вся забава такого доволі фривольного характеру, вона просто знищує образ українських прикордонників, як справжніх воїнів.

Цибулько додав, що вчинок Плантовської, це - удар по репутації всієї прикордонної служби. І політикам не варто цьому підігравати, натомість мають послідували закономірні кадрові рішення.

Про те, що реакція буде вже повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Будуть ухвалені рішення щодо подальшого проходження нею служби та виконання обов'язків за посадою. Рішення будуть у рамках норм законодавства.

Нагадаємо, що хайпувати на інциденті серед політиків почав колишній депутат Борислав Береза. Він, зокрема, звинуватив у скандалі представників фракції СН, зокрема, нардепа Павла Сушко і колишнього прикордонника Вадима Слюсарєва, вказуючи буцімто на їх причетність до призначення керівника Плантовської - начальника Південного регіонального управління ДПСУ Сергія Мула.

Заяви Берези з цього приводу спростували окремі політичні телеграм-канали, які пояснили, що використовувати такі скандальні ситуації для дискредитації "Слуг народу" та влади мають сьогодні своїм завданням так звані "порохоботи".

"Обидва (Слюсарєв і Сушко, - ред.) не мають до Мулу ніякого відношення, як і до купівлі телеканалу "Наш", про що теж збрехав Береза (коментуючи скандал з Плантовською, - ред.)", - вказує інсайдер "Дивись у корінь", підкреслюючи, що телеканал "Наш" перебуває під санкціями, а тому його взагалі не можна, ані продати, ані купити).

Додамо, що начальник Південного регіонального управління ДПСУ Сергій Мул наприкінці грудня отримав підозру НАБУ через недостовірне декларування. І політичні інсайдери у Телеграм вже повідомили про те, що кадрові рішення стосовно нього теж готуються.