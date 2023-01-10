У вівторок, 10 січня, російські окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці. Вони атакували приватний сектор.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілу російських військ ніхто не постраждав. На місці атаки вже перебувають рятувальники та поліція.

"Росіяни влучили по дорозі у приватному секторі, пошкодили огорожу одного з будинків", - розповів Кириленко.